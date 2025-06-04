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09:53, 4 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении Запада на Китай

Лукашенко: На КНР оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

На Китайскую Народную Республику (КНР) оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает БелТА.

«Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени — беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую народную республику. И сегодня взоры многих государств, как и Белоруссии, обращены к вам — в Пекин», — сообщил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, многие главы государств, с которыми он встречался, убеждены, что Китай, выдержав давление Запада, «не позволит сломать мировой порядок». Он также поблагодарил Си Цзиньпина за дружелюбие и гостеприимство.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригласил председателя КНР в Белоруссию. Он подчеркнул, что будет ждать Си Цзиньпина в своем доме.

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