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08:21, 4 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию с ответным визитом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с ответным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень ценю ваше дружелюбие, оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме», — сказал он китайскому лидеру.

Ранее Лукашенко отправился в Китай. В центре внимания лидеров государств были вопросы международного сотрудничества.

До этого Лукашенко заявил, что необходимо ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях Белоруссии. Он допустил возможность дать право членам семьи лудомана вводить ему запрет на игру.

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