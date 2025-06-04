Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию с ответным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с ответным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень ценю ваше дружелюбие, оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме», — сказал он китайскому лидеру.

Ранее Лукашенко отправился в Китай. В центре внимания лидеров государств были вопросы международного сотрудничества.

До этого Лукашенко заявил, что необходимо ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях Белоруссии. Он допустил возможность дать право членам семьи лудомана вводить ему запрет на игру.