Лукашенко отправился в Китай

Лукашенко вылетел в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Пекин, где у него запланирована встреча с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государств проведут беседу в формате «один на один», после чего в неформальной обстановке обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений. Отмечается, что в центре внимания будут находиться вопросы международного сотрудничества.

Кроме того, в рамках государственного визита белорусского лидера запланирован ряд других переговоров и встреч.

Ранее стало известно, что Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе визита в Минск подарил Александру Лукашенко его портрет из драгоценных камней. В свою очередь, белорусский лидер вручил гостю шоколад и набор белорусских продуктов.