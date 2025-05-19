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01:26, 19 мая 2025Мир

Лидер Вьетнама подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней

Лидер Вьетнама То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе визита в Минск подарил белорусскому главе Александру Лукашенко его портрет из драгоценных камней. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Белорусский политик вручил гостю набор шоколада и набор белорусских продуктов. Лукашенко также назвал То Лама своим хорошим другом и принял его приглашение посетить Вьетнам. По президента Белоруссии, политики откровенно и обстоятельно обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшей работы.

Ранее Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и реализацию достигнутых договоренностей с Вьетнамом.

До этого глава республики заявил, что при упоминании Вьетнама он вспоминает борьбу вьетнамского народа против «тех людей, которые хотели обосноваться в этом райском уголке и стратегическом районе Юго-Восточной Азии».

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