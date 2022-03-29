Лукашенко вспомнил о войне во Вьетнаме

Лукашенко напомнил послу Вьетнама о войне с США и счел ее основой отношений с Ханоем

Война во Вьетнаме стала основой для отношений между Ханоем и Минском, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соображения по поводу исторических событий середины XX века он высказал на встрече с послом Вьетнама в стране Нгуен Ван Нгы, передает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, что при упоминании Вьетнама он вспоминает борьбу вьетнамского народа против «тех людей, которые хотели обосноваться в этом райском уголке и стратегическом районе Юго-Восточной Азии» (вероятно, имеется в виду США как основной противник Северного Вьетнама и Вьетконга — прим. «Ленты.ру»).

«Тогда мы были вместе. Мы вместе боролись. Мы помогали Вьетнаму (...) И это наша основа. Это наша историческая память во взаимоотношениях двух государств», — подчеркнул президент и добавил, что Белоруссия всегда будет ценить совместные годы борьбы.

Война во Вьетнаме, длившаяся с 1955 по 1975 год, стала одним из крупнейших и культурно значимых конфликтов в XX веке. На разных этапах войны в боевых действиях принимали участие подразделения Франции, США, Китая, СССР и Камбоджи. Фактически во Вьетнаме проходила гражданская война, каждая из сторон которой делала ставку на военную и политическую поддержку одной из крупных мировых держав.

Вооруженные силы Советского Союза, в состав которых тогда входила Белоруссия в качестве Белорусской ССР, также принимали участие в конфликте. Боевые действия закончились победой Социалистической республики Вьетнам, посла которого ныне и принял Лукашенко.

Ранее белорусский президент пообещал не участвовать в российской спецоперации на Украине. «Тысяч двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая», — прокомментировал ситуацию Лукашенко.

