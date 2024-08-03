Лукашенко пригласил президента Вьетнама в Белоруссию

Лукашенко поздравил президента Вьетнама с избранием генсеком ЦК Компартии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком Центрального комитета (ЦК) Компартии (КПВ) страны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и реализацию достигнутых договоренностей с Вьетнамом. Он заявил, что будет рад видеть То Лама на белорусской земле. «Уверен, что ваш многолетний опыт, высокий авторитет, личные и профессиональные качества позволят успешно справиться со всеми задачами», — написал Лукашенко в своем поздравлении.

Ранее президента Вьетнама поздравил российский лидер Владимир Путин. Он выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня между странами.

Пленум ЦК КПВ избрал генеральным секретарем партии То Лама. Он стал третьим главой Вьетнама, который совместил должность президента и генсека страны. До этого главную партийную и государственную должность совмещали основатель Социалистической республики Хо Ши Мин (с 1951 по 1969 год) и Нгуен Фу Чонг (с 2021 по 2024 год).