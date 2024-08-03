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12:55, 3 августа 2024Мир

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием генсеком ЦК Компартии

Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком Центрального комитета (ЦК) Компартии (КПВ) страны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Итоги пленума ЦК КПВ в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, стали свидетельством признания Ваших заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене», — подчеркнул российский президент.

Путин выразил надежду на на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня между странами.

Ранее пленум ЦК КПВ избрал генеральным секретарем партии То Лама. Он стал третьим главой Вьетнама, который совместил должность президента и генсека страны. До этого главную партийную и государственную должность совмещали основатель Социалистической республики Хо Ши Мин (с 1951 по 1969 годы) и Нгуен Фу Чонг (с 2021 по 2024).

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      Семен Александров
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