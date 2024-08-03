Президента Вьетнама избрали генсеком ЦК Компартии страны

VNA: президента Вьетнама То Лама избрали генсеком ЦК Компартии страны

Пленум Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама избрал генеральным секретарем партии президента страны То Лама. Об этом сообщает официальный сайт вьетнамского новостного агентства.

«Утром 3 августа 2024 года в Ханое состоялся пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама 13 созыва. Товарищ То Лам, член Политбюро и Президент Социалистической Республики Вьетнам, был избран Генеральным секретарем ЦК», — указано в сообщении.

То Лам стал третьим главой Вьетнама, который совместил должность президента и генсека страны. До этого главную партийную и государственную должность совмещали основатель Социалистической республики Хо Ши Мин (с 1951 по 1969 годы) и Нгуен Фу Чонг (с 2021 по 2024).

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.