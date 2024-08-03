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08:30, 3 августа 2024Мир

Президента Вьетнама избрали генсеком ЦК Компартии страны

VNA: президента Вьетнама То Лама избрали генсеком ЦК Компартии страны

Фото: Minh Hoang / Reuters

Пленум Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама избрал генеральным секретарем партии президента страны То Лама. Об этом сообщает официальный сайт вьетнамского новостного агентства.

«Утром 3 августа 2024 года в Ханое состоялся пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама 13 созыва. Товарищ То Лам, член Политбюро и Президент Социалистической Республики Вьетнам, был избран Генеральным секретарем ЦК», — указано в сообщении.

То Лам стал третьим главой Вьетнама, который совместил должность президента и генсека страны. До этого главную партийную и государственную должность совмещали основатель Социалистической республики Хо Ши Мин (с 1951 по 1969 годы) и Нгуен Фу Чонг (с 2021 по 2024).

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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