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17:43, 19 июля 2024Мир

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама

Путин выразил соболезнования из-за смерти генсека КП Вьетнама Нгуен Фу Чонга

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генсека Коммунистической партии (КП) республики Нгуен Фу Чонга. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ То Лам, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарища Нгуен Фу Чонга. Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — говорится в сообщении российского лидера.

Нгуен Фу Чонг ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он родился 14 апреля 1944 года недалеко от столицы современного Вьетнама Ханоя. Вступил в компартию в 1968 году и в 1980-е годы обучался в аспирантуре в Советском Союзе, где получил звание кандидата исторических наук. Был избран в ЦК партии в 1994 году и в 2011 году занял пост ее генсека.

Получил широкую известность благодаря серии антикоррупционных кампаний и особой школе «бамбуковой дипломатии», под которой подразумевается многовекторность, сравнимая с «сильными корнями, толстым стволом и гибкими ветвями» бамбука.

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      Виктория Кондратьева
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