Ушел из жизни генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает газета Nhan Dan.

«По информации Профессионального совета по охране здоровья центральных кадров товарища Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, после периода болезни, несмотря на поддержку партии, государства и коллектива профессоров и врачей (...) из-за преклонного возраста и тяжелой болезни его не стало в 13:38 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале № 108», — отмечается в заявлении издания.

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года недалеко от столицы современного Вьетнама Ханоя. Вступил в компартию в 1968 году и в 1980-е годы обучался в аспирантуре в Советском Союзе, где получил звание кандидата исторических наук. Был избран в ЦК партии в 1994 году и в 2011 году занял пост ее генсека.

В 2018 году Нгуен Фу Чонг также был избран президентом Вьетнама, в результате чего он стал первым со времен Хо Ши Мина вьетнамским политиком, который совместил должности главы государства и партии, однако в 2021 году он был снят с этого поста. Получил особую известность своей серией антикоррупционных кампаний, а также как родоначальник «бамбуковой дипломатии» под которой подразумевается многовекторность, сравнимая с «сильными корнями, толстым стволом и гибкими ветвями» бамбука.

Ранее газета Financial Times (FT) связывала визит президента России Владимира Путина во Вьетнам с успехом «бамбуковой дипломатии». В частности, эксперты называют подобную политику Ханоя «активным нейтралитетом», который выгодно отличает страну от соседей по региону.