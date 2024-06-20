Визит Путина во Вьетнам назвали успехом «бамбуковой дипломатии»

FT: визит Путина во Вьетнам говорит об успехе внешней политики Ханоя

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам говорит об успехе гибкой внешней политики Ханоя. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на Нгуен Кхак Зянга, приглашенного научного сотрудника сингапурского Института Исеаса-Юсофа Исхака.

«Ханой знает, что он должен активно уравновешивать различные силы (...). В противном случае он был бы втянут в политические игры без какой-либо возможности изменить направление игры», — заявил Нгуен Кхак Зянг.

Согласно публикации, гибкая многовекторная политика Вьетнама строится на концепции «бамбуковой дипломатии», которая, по словам генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, сравнима с «сильными корнями, толстым стволом и гибкими ветвями» бамбука.

Научный сотрудник в беседе с изданием отметил, что «Вьетнам довольно хорошо сыграл в эту игру», так как визит Путина, несмотря на раздражение со стороны США, не способен нанести сильный ущерб вьетнамо-американским отношениям. По словам Нгуен Кхак Зянга, Ханой продемонстрировал «активно-нейтральную» позицию, в то время как многие другие нейтральные государства вели пассивную внешнюю политику.

19 июня российский лидер прибыл во Вьетнам для переговоров с руководством страны. 20 июня Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом в президентском дворце.