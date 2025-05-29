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15:29, 29 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко предостерег лудоманов

Лукашенко: Необходимо ввести мораторий на игру в долг
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Необходимо ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Он допустил возможность дать право членам семьи лудомана вводить ему запрет на игру. Президент также отметил, что деньги игроков уходят иностранным организациям. Поэтому Лукашенко предложил запретить банкам осуществлять переводы за границу денег, заработанных в игорном бизнесе.

Ранее в Белоруссии передумали создавать аналог NASA. По словам председателя президиума Национальной академии наук (НАН) республики Владимира Караника, Минск продолжит заниматься изучением космоса в научно-исследовательской сфере, но создавать отдельные структуры для этого не будет.

До этого Лукашенко пообещал наказывать тюрьмой за падежи скота. Он также возмутился тем фактом, что районные ветеринары вместо лечения и профилактики заболеваний скота занимаются сокрытием гибели животных.

Вот это да!
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