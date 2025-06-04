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13:40, 4 июня 2025Силовые структуры

Любовь к семечкам привела российского подростка на больничную койку

СК: В Ачинске продавец избил 12-летнего мальчика из-за горсти семечек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Красноярском крае продавец избил 12-летнего мальчика, укравшего у него товар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 24 мая два подростка зашли в торговый павильон Привокзальном районе города Ачинска. Они взяли с прилавка товар и попытались уйти. Однако продавец догнал одного из воришек и избил рукой. Мальчику пришлось обратиться в больницу с ушибами головы.

Против продавца возбудили дело по пункту А части 1 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Его уже допросили. Дети пытались украсть горсть семечек, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Кировской области следователи возбудили дело в отношении бывшего заместителя председателя законодательного собрания региона Владислава Гукасова, который избил женщину на глазах ее ребенка.

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