Моргенштерн вышел из рехаба

Рэпер Моргенштерн объявил о выходе из рехаба, где провел пять месяцев

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) обратился к поклонникам после выхода из реабилитационной клиники, где провел пять месяцев. Об этом артист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам исполнителя, бросить пить у него не вышло, зато получилось «начать жить». «Пришел к себе, понял причины своей зависимости, выбрал путь — не употреблять. Пять месяцев не срок, а маленький шаг. Но самый важный», — написал Моргенштерн.

Также артист поблагодарил рехаб, который назвал своим новым домом, откуда не хочется уезжать. «Арка трезвости открыта, следим за развитием сюжета», — добавил он.

В январе Моргенштерн опубликовал фото из реабилитационной клиники, сообщив, что начал проходить лечение. Он также рассказал, что планирует провести трезвым весь 2025 год. По словам рэпера, 2024-й стал худшим годом в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.