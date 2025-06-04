Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:23, 4 июня 2025Культура

Моргенштерн вышел из рехаба

Рэпер Моргенштерн объявил о выходе из рехаба, где провел пять месяцев
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) обратился к поклонникам после выхода из реабилитационной клиники, где провел пять месяцев. Об этом артист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам исполнителя, бросить пить у него не вышло, зато получилось «начать жить». «Пришел к себе, понял причины своей зависимости, выбрал путь — не употреблять. Пять месяцев не срок, а маленький шаг. Но самый важный», — написал Моргенштерн.

Также артист поблагодарил рехаб, который назвал своим новым домом, откуда не хочется уезжать. «Арка трезвости открыта, следим за развитием сюжета», — добавил он.

В январе Моргенштерн опубликовал фото из реабилитационной клиники, сообщив, что начал проходить лечение. Он также рассказал, что планирует провести трезвым весь 2025 год. По словам рэпера, 2024-й стал худшим годом в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто вообще ведет переговоры с террористами?» Путин резко высказался о возможной встрече с Зеленским

    Малышева не нашла поводов ходить толстыми

    У Земфиры нашли долг за ЖКУ в подвале

    Миф о пользе ежедневного употребления фруктов опровергли

    В МИД России призвали Украину перестать исполнять танцы с бубнами

    Россия озвучила условия встречи Путина с Зеленским

    Минобороны показало кадры боев за село в Сумской области

    Грузия закрыла информационный центр НАТО и ЕС

    Индекс Мосбиржи упал после слов Путина о незаинтересованности Украины в мире

    Моргенштерн вышел из рехаба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости