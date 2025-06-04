Стоимость квартиры в Москве подсчитали с учетом платы за ипотеку

«Этажи»: С учетом ипотеки квартира в Москве дорожает в шесть раз

Платежи по ипотеке по прошествии лет значительно повышают расходы на покупку квартиры. Во сколько обходится жилье в Москве с учетом жилищных кредитов, изданию РБК рассказали в федеральном агентстве недвижимости «Этажи».

По подсчетам фирмы, принимая во внимание платежи по ипотеке, квадратный метр в готовой квартире в столице автоматически дорожает почти в шесть раз. Финальная цена в среднем по городу приближается к двум миллионам рублей. Без ипотеки один «квадрат» жилплощади стоит порядка 345 тысяч рублей. Воспользоваться семейной ипотекой на вторичное жилье в Москве невозможно.

Если бы покупатель имел эту сумму на руках изначально, он мог бы претендовать на элитную квартиру в столице, отмечают в компании NF Group. В среднем объекты в таком сегменте оцениваются в 1,54 миллиона рублей за квадратный метр. Также можно было бы рассчитывать хоть и на простую квартиру, но большей площади и в центральном районе. К примеру, в Хамовниках такое жилье можно приобрести за 676 тысячи рублей за «квадрат», на Арбате — 655 тысяч рублей, а на Якиманке — 624 тысячи рублей.

Квадратный метр в новостройке с учетом ипотечной переплаты дорожает в 5,6 раза, достигая цены 1,8 миллиона рублей. За такую стоимость можно было бы взять квартиру в новостройке премиум-класса, рассказали в компании «Бест-Новострой». Заемщик, взявший семейную ипотеку, переплатит за квартиру в новостройке в 1,8 раза. С учетом будущих выплат стоимость квадратного метра поднимается до 557 тысячи рублей.

Ранее россияне рассказали, как предпочитают гасить ипотеку. Закрыть кредит досрочно хочет почти каждый пятый соотечественник. При этом 25 процентов заемщиков признаются, что не имеют возможности вносить дополнительные платежи.