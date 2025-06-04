Россияне раскрыли свою стратегию погашения ипотеки

Исследование Level Group: Почти каждый пятый хочет закрыть ипотеку до срока

Только 21 процент россиян хотят закрыть ипотеку досрочно, а каждый пятый уверен, что закрывать кредит до окончания на сегодняшний день не выгодно, сообщается в исследовании компании Level Group, которое предоставили «Ленте.ру» в пресс-службы компании. 26 процентов опрошенных имеют возможность вносить дополнительные средства, но их устраивают ежемесячные платежи, отметили там.

«По данным опроса, только 21 процентов россиян стремится погасить ипотеку раньше срока. 26 процентов при этом утверждают, что имеют возможность вносить дополнительные суммы в счет ипотеки, но их устраивают ежемесячные комфортные платежи. 25 процентов говорят, что просто не имеют возможности платить больше», — говорится в сообщении.

Каждый пятый (20 процентов) уверен, что досрочно закрывать кредит просто не выгодно в текущих условиях, а 5 процентов опрошенных россиян с ипотекой предпочитают жить сегодняшним днем и тратить «свободные» деньги здесь и сейчас.

По данным Банка России, в первом квартале 2025 года россияне погасили досрочно 292 076 кредитов. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем в первом квартале 2024 года (397 425). Результаты исследования показывают, что для многих заемщиков приоритетом является не сокращение долговой нагрузки, а улучшение качества жизни здесь и сейчас Юлиан Овечкин руководитель отдела ипотеки Level Group

Ранее экономист Антон Свириденко говорил, что нынешняя кредитно-денежная политика Центрального банка (ЦБ) РФ мешает производственному и строительному секторам, из-за чего снижается спрос на ипотеку и автотехнику.