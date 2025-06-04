В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) сломали мужчине ключицу при задержании. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Классика работы военкомата: к человеку подъезжает бусик (автобус — прим. «Ленты.ру»), выбегают люди в пикселе и начинают запихивать внутрь. Так стараются, что ломают человеку ключицу», — говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что сотрудники ТЦК отвезли мужчину на военно-врачебную комиссию, однако хирург отказался признать его пригодным к службе. После этого пострадавшего увезли на вторую комиссию в другой город. Однако и там врачи отказались признавать украинца пригодным к службе. «Человека похитили, сломали ключицу, отвезли в другой город и фактически бросили на произвол судьбы. Без помощи, без документов, без связи», — возмутился Гончаренко. По его словам, в настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее в Полтавской области Украины сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу. На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как вокруг лежащего на земле мужчины собрались военкомы, медики и прохожие. Через некоторое время пострадавшего поместили на носилки и перенесли в машину скорой помощи.