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23:02, 4 июня 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ключицу

В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) сломали мужчине ключицу при задержании. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Классика работы военкомата: к человеку подъезжает бусик (автобус — прим. «Ленты.ру»), выбегают люди в пикселе и начинают запихивать внутрь. Так стараются, что ломают человеку ключицу», — говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что сотрудники ТЦК отвезли мужчину на военно-врачебную комиссию, однако хирург отказался признать его пригодным к службе. После этого пострадавшего увезли на вторую комиссию в другой город. Однако и там врачи отказались признавать украинца пригодным к службе. «Человека похитили, сломали ключицу, отвезли в другой город и фактически бросили на произвол судьбы. Без помощи, без документов, без связи», — возмутился Гончаренко. По его словам, в настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее в Полтавской области Украины сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу. На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как вокруг лежащего на земле мужчины собрались военкомы, медики и прохожие. Через некоторое время пострадавшего поместили на носилки и перенесли в машину скорой помощи.

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