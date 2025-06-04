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16:27, 4 июня 2025Экономика

Нанесенный Трампом вред экономике сравнили с последствиями пандемии

ISM: Ситуация в экономике США стала почти такой же, как во времена пандемии
Кирилл Луцюк

Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

Пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, довели экономику страны почти до такого состояния, в котором она находилась в 2020 году, когда разгорелась пандемия коронавируса. Это выяснили эксперты Института управления поставками (ISM). Их выводы процитировало ТАСС.

Речь, в частности, идет об индексе экспортных заказов, который в последнем месяце весны упал третий раз подряд. В настоящее время данный показатель опустился на самый низкий уровень со времен пандемии. Прежде столь скверные значения наблюдались только в разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Темпы снижения индекса также оказались на самом высоком уровне со времен пандемии.

Кроме того, рухнул индекс экономической активности промышленного сектора США. Он составил 48,5 процента. В апреле 2020 года, когда началась пандемия, он был на отметке 41,5 процента.

Ранее появился прогноз, что политика Трампа может привести к тому, что США останутся далеко позади многих других стран.

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