Экономике США предсказали утрату мирового первенства

CNBC: Из-за политики Трампа другие страны оставят США далеко позади

Политика президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» может дать совсем не тот эффект, на который рассчитывают в Белом доме. Об этом предупредил канал CNBC.

Речь идет о том, что другие страны примут соответствующие меры, в результате которых США могут остаться далеко позади.

Отмечается, что нынешний президент США ставит внутренние интересы выше международных, основываясь на предположении, что мир нуждается в Америке больше, чем она в нем. Отчасти это может быть правдой, так как Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером и одним из крупнейших экспортеров. Однако перемены уже не за горами. Страны находят способы ответить на протекционистскую политику Трампа. В частности, государства Юго-Восточной Азии, которые пострадали от тарифов США, увеличивают внутрирегиональную торговлю и диверсифицируют направления экспорта. В свою очередь, Китай готов усилить фискальное стимулирование.

Между тем, не похоже, что у США есть монополия на все сегменты международных отношений. Тот же Китай контролирует большую часть цепочки поставок редкоземельных элементов, а также критически важных минералов, таких как никель и медь.

Ранее стало известно, что Вашингтон подготовил план торговых переговоров с 18 странами по вопросу пошлин. Однако в этих обсуждениях, скорее всего, не примут участия такие государства как Мексика, Канада и Китай.