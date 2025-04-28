Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:53, 28 апреля 2025Экономика

Экономике США предсказали утрату мирового первенства

CNBC: Из-за политики Трампа другие страны оставят США далеко позади
Кирилл Луцюк

Фото: Dave Sherrill / Unsplash

Политика президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» может дать совсем не тот эффект, на который рассчитывают в Белом доме. Об этом предупредил канал CNBC.

Речь идет о том, что другие страны примут соответствующие меры, в результате которых США могут остаться далеко позади.

Отмечается, что нынешний президент США ставит внутренние интересы выше международных, основываясь на предположении, что мир нуждается в Америке больше, чем она в нем. Отчасти это может быть правдой, так как Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером и одним из крупнейших экспортеров. Однако перемены уже не за горами. Страны находят способы ответить на протекционистскую политику Трампа. В частности, государства Юго-Восточной Азии, которые пострадали от тарифов США, увеличивают внутрирегиональную торговлю и диверсифицируют направления экспорта. В свою очередь, Китай готов усилить фискальное стимулирование.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Между тем, не похоже, что у США есть монополия на все сегменты международных отношений. Тот же Китай контролирует большую часть цепочки поставок редкоземельных элементов, а также критически важных минералов, таких как никель и медь.

Ранее стало известно, что Вашингтон подготовил план торговых переговоров с 18 странами по вопросу пошлин. Однако в этих обсуждениях, скорее всего, не примут участия такие государства как Мексика, Канада и Китай.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Священная миссия». Ким Чен Ын назвал сражавшихся в Курской области военных КНДР героями и передал боевой привет россиянам

    Россиянин раскрыл подробности процедур с банщицей в Нидерландах

    Выявлена угроза массовой вспышки кори в России

    Траты россиян на цветы и бытовую технику подсчитали

    ФСБ задержала россиянина за работу на украинскую разведку

    Украина за ночь выпустила 115 беспилотников по пяти регионам России

    Алаудинов заявил о постоянных обстрелах ВСУ освобожденных районов Курской области

    Россиян предупредили о возможной блокировке кредитных карт

    Фитнес-тренер раскрыл главные правила подготовки к забегам

    В Турции высказали желание провести встречу лидеров России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости