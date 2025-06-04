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11:55, 4 июня 2025Культура

Natan пристыдил Бузову за поведение на шоу

Певец Natan осудил Бузову за критику Дубцовой на шоу «Сокровища императора»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Натан Миров, известный под псевдонимом Natan, раскритиковал позицию ведущей шоу «Сокровища императора» Ольги Бузовой относительно одной из участниц проекта, певицы Ирины Дубцовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Natan опубликовал скриншоты заявления Бузовой, которая обвинила Дубцову в травле Даны Борисовой и намекнула на низкую самооценку артистки. Эти слова Ольги артист прокомментировал фразой «Хм, серьезно?». В комментариях он написал, что ведущая не должна была открыто высказываться и давать оценку действиям участницы шоу.

«Статус ведущего — быть ко всем либо нейтральным, либо поддерживать всех одинаково», — добавил Миров.

Также артист напомнил, как поддерживал Бузову в моменты хейта, а также сообщил, что Борисова давно напрашивалась на конфликт.

«Быть на стороне Оли было правильно, она всегда держалась достойно и никого не оскорбляла. А Дана, начиная с проекта "Звезды в джунглях", своей прямотой напрашивалась на ответные высказывания», — заявил артист.

Дубцова в эфире проекта «Сокровища императора» назвала Дану Борисову наркоманкой и посмеялась над ее борьбой с зависимостью, заявив, что она «ходит и рассказывает целыми днями про рехаб».

Ранее стало известно, что Ирина Дубцова «охренела» от интервью Малиновской и обвинила ее во лжи.

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