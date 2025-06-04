Natan пристыдил Бузову за поведение на шоу

Певец Natan осудил Бузову за критику Дубцовой на шоу «Сокровища императора»

Певец Натан Миров, известный под псевдонимом Natan, раскритиковал позицию ведущей шоу «Сокровища императора» Ольги Бузовой относительно одной из участниц проекта, певицы Ирины Дубцовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Natan опубликовал скриншоты заявления Бузовой, которая обвинила Дубцову в травле Даны Борисовой и намекнула на низкую самооценку артистки. Эти слова Ольги артист прокомментировал фразой «Хм, серьезно?». В комментариях он написал, что ведущая не должна была открыто высказываться и давать оценку действиям участницы шоу.

«Статус ведущего — быть ко всем либо нейтральным, либо поддерживать всех одинаково», — добавил Миров.

Также артист напомнил, как поддерживал Бузову в моменты хейта, а также сообщил, что Борисова давно напрашивалась на конфликт.

«Быть на стороне Оли было правильно, она всегда держалась достойно и никого не оскорбляла. А Дана, начиная с проекта "Звезды в джунглях", своей прямотой напрашивалась на ответные высказывания», — заявил артист.

Дубцова в эфире проекта «Сокровища императора» назвала Дану Борисову наркоманкой и посмеялась над ее борьбой с зависимостью, заявив, что она «ходит и рассказывает целыми днями про рехаб».

Ранее стало известно, что Ирина Дубцова «охренела» от интервью Малиновской и обвинила ее во лжи.