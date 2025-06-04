Названы самые выгодные для домашнего майнинга регионы России

АКРА: Майнить в России выгоднее в Хакасии и Башкирии

Домашний майнинг в России наиболее выгоден в Хакасии и Башкирии. Самые выгодные для этого процесса регионы страны назвали в рейтинговом агентстве АКРА, сообщает РИА Новости

Домашний майнинг без внесения в реестр добытчиков криптовалюты допустим при расходе электроэнергии в пределах шести тысяч киловатт в месяц. Это сравнимо с работой двух майнинг-машин.

Дешевле всего электричество в Республике Хакасии Мурманской области и Башкирии. За год для проживающих в квартирах с электроплитой этот объем энергии будет стоить 162 тысячи рублей, а при наличии в доме электрического отопления — 157 тысяч рублей.

Помимо перечисленных регионов, домашним майнингом также выгодно заниматься и в Тюменской области, добавили в АКРА.

С начала 2025 года для борьбы с дефицитом электроэнергии в России запретили добычу криптовалют в республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня) и еще ряде субъектов.

В остальных регионах добычу криптовалют легализовали во второй половине 2024 года, но поставили ряд условий. В частности, майнеры не должны потреблять ежемесячно свыше 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Иначе необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), после чего его включат в специальный реестр. По состоянию на конец февраля 2025-го, в этом списке числились в общей сложности 518 майнеров.