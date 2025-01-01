В десяти регионах России запретили майнинг криптовалют

В десяти регионах России с 1 января запретили майнинг криптовалют

В десяти регионах России с 1 января полностью запретили майнинг криптовалют. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство приняло соответствующее постановление 23 декабря. Запрет касается республик Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня), а также новых регионов России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области).

Также вступил в силу частичный запрет майнинга в период отопительного сезона с 15 ноября по 15 марта. Он будет действовать ежегодно до 2031 года в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что нелегальных майнеров в Чечне, чья деятельность приводит к проблемам с электроснабжением, приравняют к террористам.

