Делимханов пообещал приравнять нелегальных майнеров в Чечне к террористам

Делимханов: приравняем нелегальных майнеров в Чечне к террористам

Нелегальных майнеров в Чечне, чья деятельность приводит к проблемам с электроснабжением, приравняют к террористам, пообещал депутат Госдумы Адам Делимханов. Его слова приводит РИА Новости.

»В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию», — подчеркнул парламентарий. Он уточнил, что их приравняют к террористов, потому что их действия наносят вред обществу.

Ранее в десяти регионах запретили майнинг до 2031 года. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.