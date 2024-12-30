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02:51, 30 декабря 2024Россия

Делимханов пообещал приравнять нелегальных майнеров в Чечне к террористам

Делимханов: приравняем нелегальных майнеров в Чечне к террористам
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Globallookpress.com

Нелегальных майнеров в Чечне, чья деятельность приводит к проблемам с электроснабжением, приравняют к террористам, пообещал депутат Госдумы Адам Делимханов. Его слова приводит РИА Новости.

»В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию», — подчеркнул парламентарий. Он уточнил, что их приравняют к террористов, потому что их действия наносят вред обществу.

Ранее в десяти регионах запретили майнинг до 2031 года. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

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