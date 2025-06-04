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11:44, 4 июня 2025Силовые структуры

Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра в Москве

В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу у ТРЦ «Щелковский»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
ТРЦ «Щелковский». Архивное фото

ТРЦ «Щелковский». Архивное фото. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Щелковский». Об этом сообщает Shot в своем Telegram.

По данным источника, мужчина открыл огонь из травматического пистолета. Правоохранители оцепили вход в торговый центр. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал. Его мотивы сейчас выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что в Тюмени водители устроили разборки с оружием и монтировками из-за аварийной ситуации между двумя машинами, возникшей на Московском тракте. В результате нее из салона первого авто выбежали люди с оружием и монтировками. Неизвестные начали разбивать машину оппонента, а один из них открыл стрельбу.

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