Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра в Москве

В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу у ТРЦ «Щелковский»

В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Щелковский». Об этом сообщает Shot в своем Telegram.

По данным источника, мужчина открыл огонь из травматического пистолета. Правоохранители оцепили вход в торговый центр. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал. Его мотивы сейчас выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что в Тюмени водители устроили разборки с оружием и монтировками из-за аварийной ситуации между двумя машинами, возникшей на Московском тракте. В результате нее из салона первого авто выбежали люди с оружием и монтировками. Неизвестные начали разбивать машину оппонента, а один из них открыл стрельбу.