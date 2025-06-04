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10:18, 4 июня 2025Экономика

NVIDIA вернула себе статус самой дорогой компании мира

NVIDIA обошла Microsoft и вернула себе статус самой дорогой компании мира
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Американский разработчик процессоров NVIDIA обошла Microsoft и вернул себе статус самой дорогой компании мира. На момент публикации материала рыночная капитализация составила NVIDIA превысила стоимость производителя программного обеспечения, свидетельствуют данные сервиса TradingView.

Рыночная стоимость производителя чипов выросла по итогам торгов во вторник, 3 июня, до 3,45 триллиона долларов. А бумаги Microsoft стоят 3,44 триллиона. На третьем месте по стоимости — компания Apple. Ее капитализация составила 3,04 триллиона долларов.

NVIDIA заняла первое место в списке самых дорогих компаний в мире не в первый раз. Это уже происходило в июне прошлого когда, когда она обогнала по капитализации Microsoft. Ранее компании предсказывали убытки в 5,5 миллиарда долларов из-за ограничения на экспорт в Китай чипа H20.

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