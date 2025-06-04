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16:43, 4 июня 2025Россия

Отец шестерых детей из США со всей семьей переехал в Россию и ушел на СВО

Гражданин США вместе с женой и шестью детьми переехал в Россию и ушел на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Отец шестерых детей из США со всей семьей переехал в Россию и ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует NN.RU.

Как пишет издание, многодетный отец приехал в Россию из Хьюстона в штате Техас, где работал на местном заводе. Решение переехать он объяснил недовольством обстановки в стране.

«Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России), преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях. Я очарован Россией, ее политикой, культурой, невероятной природой, доброжелательностью людей», — рассказал мужчина.

Он отметил, что уже начал изучать русский язык, а контракт с Минобороны для отправки на СВО заключил, «чтобы доказать, что достоин быть частью России».

На боевую подготовку он отправился из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде. «Стреляю хорошо. Но пока мало что знаю о русской армии, но слышал, что там очень крутые ребята», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о воюющих на стороне России французах. По его словам, иностранные добровольцы служат в составе подразделения «Нормандия — Неман».

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