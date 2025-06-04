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09:28, 4 июня 2025Забота о себе

Перечислены искажающие результат измерения давления неожиданные факторы

Кардиолог Утин посоветовал перед измерением давления сходить в туалет
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ThamKC / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Алексей Утин заявил, что многие люди неправильно измеряют артериальное давление. Неожиданные факторы, которые искажают результат, он перечислил в интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова.

Утин заявил, что во время измерения давления необходимо сидеть в расслабленном состоянии. В связи с этим он посоветовал перед процедурой сходить в туалет, так как наполненный мочевой пузырь приводит к повышению показателей.

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Рука, по словам врача, должна лежать на столе, а перед измерением давления необходимо пять минут просто посидеть, думая о чем-то хорошем. Кроме того, во время процедуры не стоит скрещивать ноги, поскольку такая поза тоже повышает показатели. Также Утин рекомендовал проводить измерение дважды с интервалом в пару минут, чтобы высчитать потом средний результат.

Ранее врач Борис Мадрау рассказал о существовании микроинсультов. Проявляться данное заболевание, по его словам, может усталостью.

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