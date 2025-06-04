Похищенный в Москве бизнес-коуч выдал свое местоположение последним видео

Мужчина в Москве записал последнее видео за несколько минут до своего похищения

Бизнес-коуч Арег Щепихин, которого похитили в центре Москвы, записал свое последнее видео у Ярославского вокзала. Как предполагает Telegram-канал Baza, таким образом он выдал свое местоположение.

На этой видеозаписи Щепихин обвиняет некоторых блогеров, в частности, Дмитрия Портнягина, в употреблении наркотиков. Спустя несколько минут после публикации этих кадров мужчину похитили неизвестные.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Щепихин ранее опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман.