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23:45, 3 июня 2025Россия

Похищенный в Москве бизнес-коуч выдал свое местоположение последним видео

Мужчина в Москве записал последнее видео за несколько минут до своего похищения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Бизнес-коуч Арег Щепихин, которого похитили в центре Москвы, записал свое последнее видео у Ярославского вокзала. Как предполагает Telegram-канал Baza, таким образом он выдал свое местоположение.

На этой видеозаписи Щепихин обвиняет некоторых блогеров, в частности, Дмитрия Портнягина, в употреблении наркотиков. Спустя несколько минут после публикации этих кадров мужчину похитили неизвестные.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Щепихин ранее опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман.

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