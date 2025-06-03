Раскрыта причина похищения мужчины в центре Москвы

Причиной похищения мужчины в Москве стали видео с оскорблениями мусульман

Причиной похищения россиянина на Ярославском вокзале в Москве, предварительно, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, похищенного зовут Арег Самвелович Щ. Ранее он записывал видео с оскорблением в адрес чеченцев и мусульман, последняя запись была выложена 2 июня. Также у него есть обвинения в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова.

О похищении человека возле Ярославского вокзала стало известно ранее 3 июня. По словам свидетелей, несколько человек схватили мужчину и затолкали его в багажник «Мерседеса» со спецсигналами и номерами АМР.

