Популярный украинский певец получил российское гражданство

Украинский певец Коста Лакоста получил российское гражданство

Певец Коста Лакоста (настоящее имя — Константин Бондаренко) получил российское гражданство. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Источник отмечает, что о получении Бондаренко российского паспорта стало известно благодаря его налоговым данным. Дата выдачи документа не уточняется.

Бондаренко родился на Украине. 28-летний исполнитель прославился благодаря совместным трекам с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певицей Лолитой Милявской. В 2021 году он записал дебютный альбом и дал концерты в российских городах.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) подала заявление на получение российского гражданства. Известно, что исполнительница занялась получением паспорта в феврале 2024 года.