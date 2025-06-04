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14:55, 4 июня 2025Культура

Популярный украинский певец получил российское гражданство

Украинский певец Коста Лакоста получил российское гражданство
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певец Коста Лакоста (настоящее имя — Константин Бондаренко) получил российское гражданство. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Источник отмечает, что о получении Бондаренко российского паспорта стало известно благодаря его налоговым данным. Дата выдачи документа не уточняется.

Бондаренко родился на Украине. 28-летний исполнитель прославился благодаря совместным трекам с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певицей Лолитой Милявской. В 2021 году он записал дебютный альбом и дал концерты в российских городах.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) подала заявление на получение российского гражданства. Известно, что исполнительница занялась получением паспорта в феврале 2024 года.

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