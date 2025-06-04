Признавшийся в изнасиловании и удушении ребенка из Нижнего Тагила сделал заявление

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле раскаялся

В Нижнем Тагиле обвиняемый по делу об изнасиловании и удушении 11-летней школьницы заявил о своем раскаянии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина был соседом семьи потерпевшей. Он рассказал, что в день расправы поднялся на четвертый этаж и постучал в дверь, ему открыла школьница и сказала, что отца нет дома. В ответ на это сосед предложил ей пойти к нему в гости.

О пропаже ребенка стало известно 30 августа 2024 года. Сообщалось, что школьница ушла гулять и не вернулась домой, ее разыскивали более 140 полицейских и волонтеров. В результате тело нашли в затопленном подвале общежития.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения обманом заманил ребенка к себе домой, где изнасиловал, а затем спустился в подвал дома и начал душить. Также было установлено, что ранее он завлек домой 20-летнюю знакомую, надругался над ней и не выпускал несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина проник в автомобиль и изнасиловал женщину.