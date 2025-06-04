Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:57, 4 июня 2025Экономика

Продажи новых машин в России обрушились

«Автостат»: Продажи новых легковых машин в России в мае упали на 11 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В мае 2025 года продажи новых легковых машин в России обрушились. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

За месяц рынок сократился на 10,7 процента — было продано лишь 91,22 тысячи новых машин. При этом в годовом выражении показатель просел на 28,3 процента. С января по май продажи снизились на 26 процентов.

Лидером продаж осталась Lada — отечественных машин продали 25,55 тысячи единиц (минус 10,3 процента год к году). В тройку лидеров вошли также китайский Haval (10,62 тысячи машин и минус 17,8 процента к показателям апреля) и Chery (9,78 тысячи штук, минус 10 процентов).

Как отметил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, время самых выгодных предложений закончилось, количество скидок на рынке постепенно сокращается. Однако предложение на рынке намного превышает спрос, ситуация с затовариванием складов, которая и подстегивает скидки в автосалонах, пока не улучшается, добавили опрошенные эксперты.

Среди главных причин сокращения продаж называют большое количество праздничных дней в мае, выбранный ранее спрос и высокие кредитные ставки, которые подталкивают граждан сберегать средства на депозитах, нежели тратить.

«АвтоВАЗ» уже спрогнозировал обрушение продаж автомобилей Lada. По итогам первого летнего месяца реализация Lada в стране может просесть на 30-35 процентов в годовом выражении. При этом президент концерна Максим Соколов допустил спад продаж машин Lada в июне на четверть. По итогам первого летнего месяца, показатель может снизиться примерно до 30 тысяч единиц. Для сравнения, годом ранее реализация оценивалась в 39,7 тысячи. Таким образом, продажи в июне 2025-го, согласно ожиданиям главы компании, могут составить 25,8-27,8 тысячи штук.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые подробности о задержанных за похищение бизнес-тренера в Москве

    Зарубившая топором троих детей россиянка пройдет экспертизу

    Объездивший мир россиянин раскрыл источник денег на путешествия

    Резкую критику Маском законопроекта Трампа объяснили

    Три российских бойца спасли гаубицу от дронов ВСУ

    Стало известно о срыве российскими военными контратаки ВСУ в Харьковской области

    Рекордную партию наркотиков на полтора миллиарда рублей нашли российские полицейские

    Почти ослепшего из-за ран ветерана СВО нашли ночующим на вокзале

    Сафонов привез кубок Лиги чемпионов в Россию

    Хайди Клум опубликовала откровенное фото в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости