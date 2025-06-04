Продажи новых машин в России обрушились

«Автостат»: Продажи новых легковых машин в России в мае упали на 11 процентов

В мае 2025 года продажи новых легковых машин в России обрушились. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

За месяц рынок сократился на 10,7 процента — было продано лишь 91,22 тысячи новых машин. При этом в годовом выражении показатель просел на 28,3 процента. С января по май продажи снизились на 26 процентов.

Лидером продаж осталась Lada — отечественных машин продали 25,55 тысячи единиц (минус 10,3 процента год к году). В тройку лидеров вошли также китайский Haval (10,62 тысячи машин и минус 17,8 процента к показателям апреля) и Chery (9,78 тысячи штук, минус 10 процентов).

Как отметил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, время самых выгодных предложений закончилось, количество скидок на рынке постепенно сокращается. Однако предложение на рынке намного превышает спрос, ситуация с затовариванием складов, которая и подстегивает скидки в автосалонах, пока не улучшается, добавили опрошенные эксперты.

Среди главных причин сокращения продаж называют большое количество праздничных дней в мае, выбранный ранее спрос и высокие кредитные ставки, которые подталкивают граждан сберегать средства на депозитах, нежели тратить.

«АвтоВАЗ» уже спрогнозировал обрушение продаж автомобилей Lada. По итогам первого летнего месяца реализация Lada в стране может просесть на 30-35 процентов в годовом выражении. При этом президент концерна Максим Соколов допустил спад продаж машин Lada в июне на четверть. По итогам первого летнего месяца, показатель может снизиться примерно до 30 тысяч единиц. Для сравнения, годом ранее реализация оценивалась в 39,7 тысячи. Таким образом, продажи в июне 2025-го, согласно ожиданиям главы компании, могут составить 25,8-27,8 тысячи штук.