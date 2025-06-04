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17:05, 4 июня 2025Россия

Путину доложили о состоянии пострадавшего при ЧП с поездом под Брянском младенца

Путину доложили о стабилизации состояния пострадавшего под Брянском младенца
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президенту России Владимиру Путину доложили о стабилизации состояния четырехмесячного младенца, пострадавшего при чрезвычайном происшествии (ЧП) с поездом под Брянском. Подробности главе государства привел министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

До этого ребенка доставили в Клинику доктора Рошаля в Москве.

Глава Минздрава пояснил, что после инцидента в Брянской области на стационарном лечении находятся 35 человек, среди которых трое детей. Мурашко подчеркнул, что пациентов в тяжелом состоянии нет.

До этого сообщалось, что число пострадавших при крушении поезда, на который рухнул мост в Брянской области, выросло до 110.

31 мая в Брянской области мост обрушился на поезд, следовавший из Климово в Москву. В результате происшествия не удалось спасти семь человек. По предварительным данным, на мосту перед проездом состава установили четыре взрывных устройства, которые сдетонировали в момент проезда.

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