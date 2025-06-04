Раскрыт подарок Овечкина для Валентины Матвиенко

Хоккеист Овечкин подарил свитер председателю Совета Федерации Матвиенко

Журналисты RT раскрыли подарок капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина для председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ролик опубликован в Telegram-канале издания.

Российский хоккеист посетил Совет Федерации, где и встретился с Матвиенко. Спортсмен подарил ей свитер со своей фамилией и номером, на который также был нанесен его автограф.

«Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит», — обратилась к Овечкину Матвиенко во время разговора.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы Овечкина в политике. По его мнению, у хоккеиста нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни.