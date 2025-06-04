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17:16, 4 июня 2025Ценности

Раскрыт подарок Овечкина для Валентины Матвиенко

Хоккеист Овечкин подарил свитер председателю Совета Федерации Матвиенко
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Журналисты RT раскрыли подарок капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина для председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ролик опубликован в Telegram-канале издания.

Российский хоккеист посетил Совет Федерации, где и встретился с Матвиенко. Спортсмен подарил ей свитер со своей фамилией и номером, на который также был нанесен его автограф.

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«Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит», — обратилась к Овечкину Матвиенко во время разговора.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы Овечкина в политике. По его мнению, у хоккеиста нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни.

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