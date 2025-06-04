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10:36, 4 июня 2025Моя страна

Редчайшее явление заметили в небе над российским регионом

В небе над Омском заметили серебристые облака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница Владимира Крупко во Вконтакте

В небе над Омском заметили редчайшее явление — серебристые облака. Кадры опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» директор Омского планетария Владимир Крупко.

«Дождались! "Серебристые облака" над Омском. В течение двух ночей наблюдаем самые редкие, самые высокие, таинственные и до конца не изученные облака на Земле», — написал он.

Ранее Крупко объяснял, что наблюдать редкое явление можно только летом и только ночью. «Светятся иногда как галогенные лампы, образуя светящееся море в мезопаузе. Это легендарный Д-слой с волнами 3С, которые под воздействием акустико-гравитационных волн изменяют морфологию облаков», — писал он.

Ранее сообщалось, что танец облаков сняли на видео в Кавказском заповеднике Краснодарского края.

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