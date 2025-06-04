Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:21, 4 июня 2025Экономика

Рекордно длинная магнитная буря закончилась

ИКИ РАН: Длившаяся почти 70 часов магнитная буря закончилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Рекордно длинная магнитная буря, длившаяся почти 70 часов, закончилась. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года», — отметили ученые.

В настоящее время геомагнитные индексы находятся в зеленой зоне, прогнозов о возобновлении бури нет.

Череда магнитных бурь началась 28 мая. Как предполагали астрономы, при всей своей длительности геомагнитные волнения не будут значительными. Причиной затяжных бурь называли не вспышки на Солнце, а корональные дыры.

Магнитная буря усилилась в ночь на 3 июня. По данным ученых, колебания магнитосферы стали увеличиваться в три часа ночи и достигли уровня G2 и G3, что соответствует буре средней и большой силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    Мать похищенного в Москве бизнес-коуча рассказала о сыне

    Рекордно длинная магнитная буря закончилась

    Российский посол заявил о попытках Киева вынудить Москву прекратить переговоры

    К месту задержания Mercedes со спецсигналами в Москве приехал автозак

    Зеленского позвали в Гаагу

    Полицейские не нашли похищенного на Ярославском вокзале бизнес-тренера

    Полицейские начали проверку по факту похищения бизнес-коуча в Москве

    МЧС объявило ракетную опасность на Черноморском побережье

    В США раскритиковали атаку по стратегическим военным аэродромам в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости