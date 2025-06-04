Рекордно длинная магнитная буря закончилась

Рекордно длинная магнитная буря, длившаяся почти 70 часов, закончилась. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года», — отметили ученые.
В настоящее время геомагнитные индексы находятся в зеленой зоне, прогнозов о возобновлении бури нет.
Череда магнитных бурь началась 28 мая. Как предполагали астрономы, при всей своей длительности геомагнитные волнения не будут значительными. Причиной затяжных бурь называли не вспышки на Солнце, а корональные дыры.
Магнитная буря усилилась в ночь на 3 июня. По данным ученых, колебания магнитосферы стали увеличиваться в три часа ночи и достигли уровня G2 и G3, что соответствует буре средней и большой силы.