Рекордно длинная магнитная буря закончилась

ИКИ РАН: Длившаяся почти 70 часов магнитная буря закончилась

Рекордно длинная магнитная буря, длившаяся почти 70 часов, закончилась. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года», — отметили ученые.

В настоящее время геомагнитные индексы находятся в зеленой зоне, прогнозов о возобновлении бури нет.

Череда магнитных бурь началась 28 мая. Как предполагали астрономы, при всей своей длительности геомагнитные волнения не будут значительными. Причиной затяжных бурь называли не вспышки на Солнце, а корональные дыры.

Магнитная буря усилилась в ночь на 3 июня. По данным ученых, колебания магнитосферы стали увеличиваться в три часа ночи и достигли уровня G2 и G3, что соответствует буре средней и большой силы.

