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09:20, 4 июня 2025Мир

Резкую критику Маском законопроекта Трампа объяснили

Politico: Маск раскритиковал законопроект Трампа из-за ущерба его интересам
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, поскольку тот наносит ущерб его деловым интересам. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что законопроект Трампа, принятый Палатой представителей Конгресса США, прекращает действие нескольких налоговых льгот, на которые принадлежащая Маску компания Tesla в настоящее время имеет право как один из крупнейших в Соединенных Штатах производителей электромобилей. Если законопроект будет принят в нынешнем виде, то срок действия льгот для Tesla в размере 11,4 миллиарда долларов истечет к концу 2025 года.

Как утверждается, высказывания Маска вызвали возмущение в Белом доме, поскольку они могут подорвать поддержку законопроекта в Сенате.

Ранее Маск подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью».

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