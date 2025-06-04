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19:12, 4 июня 2025Экономика

Россиян начнут идентифицировать по венам на ладони

В Центре биометрических технологий заявили о росте доверия россиян к биометрии
Дмитрий Воронин

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

За последний год доверие россиян к операциям с использованием биометрии существенно выросло, что особенно заметно среди граждан, родившихся в 1980-х годах и позднее. Об этом на сессии «Цифровые технологии в финансовом секторе» на ЦИПР-2025 рассказал заместитель гендиректора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) — оператора российской Единой биометрический системы — Евгений Семенов, отметивший, что россиян начнут в том числе идентифицировать по венам на ладони. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По словам специалиста, такая динамика общественных настроений фиксируется на фоне того, что в связи с невысоким уровнем доверия людей к биометрии в ЦБТ изменили свои стратегии, связанные с информированием граждан, после чего «вовлеченность и интерес выросли практически в два раза», особенно среди зумеров и миллениалов. «Нас активно поддерживает и банковское сообщество, которое участвует в развитии этой технологии, и мы видим довольно серьезный прогресс», — констатировал он.

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Рассуждая об эволюции способов платежей, начиная от расчетов наличными, Семенов отметил, что с учетом того, что, как ожидается, в течение ближайших десяти лет около 40 процентов гаджетов будут использоваться совместно с очками с дополненной реальностью, а через 20 лет, вероятно, нейроинтерфейсы (регистрация сигналов активности мозга, которые с помощью алгоритмов переводятся в команды для внешних устройств — прим. «Ленты.ру») войдут в повседневную практику, «возникает и вопрос появления каких-то других инструментов идентификации».

Одним из треков на этом пути замгендиректора ЦБТ назвал скорый запуск пилота по идентификации личности с использованием распознавания вен ладони, которая, по его словам, «станет существенно более гигиеничным процессом», где не нужно будет «ничего своего личного такого отдавать, как сегодня многие воспринимают передачу биометрии».

О разработке российскими учеными способа идентификации личности человека по рисунку вен, призванного в том числе повысить уровень защиты персональных данных, стало известно в 2023 году. На ЦИПР-2025 компания BioSmart представила устройство, которое с помощью инфракрасного сканера считывает вены ладони, чье уникальное изображение, обработанное нейросетью, позволяет выявить биометрический вектор признаков.

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