В России разработали систему биометрии по венам

Ученые РТУ МИРЭА разработали систему идентификации личности по венам

Ученые РТУ МИРЭА представили инновационную установку, способную идентифицировать личность человека по рисунку вен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского учебного заведения. Разработка поможет обеспечивать государственную, финансовую и личную безопасности, а также повысит уровень защиты персональных данных.

«Наша разработка будет полезна не только в этих сферах, она позволит также усилить безопасность и защиту стратегически важных объектов, пресечь попытки несанкционированного допуска на секретные, оборонные и иные объекты», — заявил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В РТУ МИРЭА пояснили, что идентификация пользователя по рисунку вен может стать альтернативой технологиям по считыванию информации с оболочки глаза или отпечатков пальцев. Поскольку вены находятся внутри организма и имеют множество различных черт, выдать себя за другую личность крайне сложно, что обеспечивает высокий уровень защиты.

«Сама платформа считывания представляет собой сканер: руку подносят к устройству, затем сенсор излучает близкий к ИК-луч в направлении ладони. В этом свете уникальные параметры ладони — кровь, текущая в венах ладони, — проявляются в виде рисунка, как сложный индивидуальный узор. Специальная оптическая система генерирует изображение узора вен ладони, используя более пяти миллионов точек. Созданное изображение обрабатывается, оцифровывается, кодируется и хранится в виде зарегистрированного шаблона», — рассказали в вузе.

Технология также учитывает движение крови в сосудах, что гарантирует работу только с живыми объектами. Систему можно встроить в системные блоки, настенные контролеры, турникеты и другие устройства. Получить информацию можно только после считывания рисунка вен, что обеспечивает надежную защиту данных. В РТУ МИРЭА отметили, что проверка не занимает много времени. Технологией могут пользоваться практически все, вне зависимости от типа кожи, ее цвета и загрязнений.

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