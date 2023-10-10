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05:15, 11 октября 2023Наука и техника

В России разработали систему биометрии по венам

Ученые РТУ МИРЭА разработали систему идентификации личности по венам

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ученые РТУ МИРЭА представили инновационную установку, способную идентифицировать личность человека по рисунку вен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского учебного заведения. Разработка поможет обеспечивать государственную, финансовую и личную безопасности, а также повысит уровень защиты персональных данных.

«Наша разработка будет полезна не только в этих сферах, она позволит также усилить безопасность и защиту стратегически важных объектов, пресечь попытки несанкционированного допуска на секретные, оборонные и иные объекты», — заявил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В РТУ МИРЭА пояснили, что идентификация пользователя по рисунку вен может стать альтернативой технологиям по считыванию информации с оболочки глаза или отпечатков пальцев. Поскольку вены находятся внутри организма и имеют множество различных черт, выдать себя за другую личность крайне сложно, что обеспечивает высокий уровень защиты.

«Сама платформа считывания представляет собой сканер: руку подносят к устройству, затем сенсор излучает близкий к ИК-луч в направлении ладони. В этом свете уникальные параметры ладони — кровь, текущая в венах ладони, — проявляются в виде рисунка, как сложный индивидуальный узор. Специальная оптическая система генерирует изображение узора вен ладони, используя более пяти миллионов точек. Созданное изображение обрабатывается, оцифровывается, кодируется и хранится в виде зарегистрированного шаблона», — рассказали в вузе.

Технология также учитывает движение крови в сосудах, что гарантирует работу только с живыми объектами. Систему можно встроить в системные блоки, настенные контролеры, турникеты и другие устройства. Получить информацию можно только после считывания рисунка вен, что обеспечивает надежную защиту данных. В РТУ МИРЭА отметили, что проверка не занимает много времени. Технологией могут пользоваться практически все, вне зависимости от типа кожи, ее цвета и загрязнений.

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