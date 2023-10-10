Доказана связь яркого ночного освещения и психических расстройств

Nature: доказана связь яркого света ночью и психических расстройств

Команда специалистов из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне (Австралия) доказала связь яркого ночного освещения и психических расстройств. Выводы крупнейшего подобного исследования в мире опубликованы в журнале Nature Mental Health.

В ходе работы авторы наблюдали за почти 90 тысячами человек. Участников обследовали, чтобы определить, с каким освещением они проводили свой день и ночь. Также были определены их показатели сна, физической активности и психического здоровья.

Анализ показал, что повышенное воздействие света ночью увеличивает риск возникновения у человека психических расстройств, включая тревожное, биполярное расстройства, ПТСР и селфхарм. Те испытуемые, которые подвергались большему количеству света ночью, имели на 30 процентов больший риск депрессии. Примечательно, что у участников с повышенным воздействием света в течение дня эта вероятность снижалась на 20 процентов. Такие же результаты были для селфхарма, психоза, биполярного, тревожного и посттравматического расстройств.

Причиной такого явления исследователи называют то, что современные люди проводят около 90 процентов дня в помещении при электрическом освещении, которое слишком тусклое днем и слишком яркое ночью по сравнению с естественными источниками света.

Ученые подчеркивают, что простая привычка избегать света ночью и бодрствовать с более ярким светом может быть эффективным немедикаментозным методом сокращения серьезных проблем с психическим здоровьем.

