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20:08, 10 октября 2023Наука и техника

Доказана связь яркого ночного освещения и психических расстройств

Nature: доказана связь яркого света ночью и психических расстройств

Фото: Isabella Fischer / Unsplash

Команда специалистов из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне (Австралия) доказала связь яркого ночного освещения и психических расстройств. Выводы крупнейшего подобного исследования в мире опубликованы в журнале Nature Mental Health.

В ходе работы авторы наблюдали за почти 90 тысячами человек. Участников обследовали, чтобы определить, с каким освещением они проводили свой день и ночь. Также были определены их показатели сна, физической активности и психического здоровья.

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Анализ показал, что повышенное воздействие света ночью увеличивает риск возникновения у человека психических расстройств, включая тревожное, биполярное расстройства, ПТСР и селфхарм. Те испытуемые, которые подвергались большему количеству света ночью, имели на 30 процентов больший риск депрессии. Примечательно, что у участников с повышенным воздействием света в течение дня эта вероятность снижалась на 20 процентов. Такие же результаты были для селфхарма, психоза, биполярного, тревожного и посттравматического расстройств.

Причиной такого явления исследователи называют то, что современные люди проводят около 90 процентов дня в помещении при электрическом освещении, которое слишком тусклое днем и слишком яркое ночью по сравнению с естественными источниками света.

Ученые подчеркивают, что простая привычка избегать света ночью и бодрствовать с более ярким светом может быть эффективным немедикаментозным методом сокращения серьезных проблем с психическим здоровьем.

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    Елена Апазиди
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