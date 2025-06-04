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17:55, 4 июня 2025Моя страна

Россияне массово устремились в один курортный город страны на длинные выходные в июне

Мэр Сочи Прошунин: Уровень бронирования на День России близок к 80 %
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российские туристы массово устремились на длинные выходные в июне в один курортный город страны — Сочи ожидает большой заезд гостей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

По его словам, уровень бронирования на День России близок к 80 процентам. «С начала года мы уже приняли 2,6 миллиона туристов, а с мая по сентябрь в целом прогнозируем показатель в 4,9 миллиона человек», — добавил он.

Ранее Новосибирск стал самым дешевым городом среди самых популярных направлений для поездок на длинные выходные в июне. В перечень попали Екатеринбург, Сириус, Эстосадок, Новосибирск и Адлер.

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