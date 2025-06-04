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12:02, 4 июня 2025Моя страна

Раскрыт самый дешевый город России для поездок на длинные выходные в июне

Новосибирск стал самым дешевым городом для поездок на длинные выходные в июне
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новосибирск стал самым дешевым городом среди самых популярных направлений для поездок на длинные выходные в июне. Данные раскрыл сервис бронирования «Отелло», исследование есть у «Ленты.ру».

Отмечается, что больше всего россиян на выходные с 12 по 15 июня отправятся в Санкт-Петербург (13 процентов). Следом идут Москва (10 процентов), Казань (4 процента) и Нижний Новгород (3 процента).

Кроме того, в перечень попали Екатеринбург, Сириус, Эстосадок, Новосибирск и Адлер (по 2 процента), а также Сочи (1 процент). Самая низкая средняя стоимость ночи в этих городах оказалась в Новосибирске (5004 рублей), а самая высокая — в Эстосадке (11 387).

Ранее россиянам назвали лучшие отели Крыма с песчаными пляжами и системой «все включено». В список вошли «Империя» и «Золотой берег» в Евпатории.

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