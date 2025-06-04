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13:39, 4 июня 2025Моя страна

Россияне смогут понаблюдать за манулами в их естественной среде обитания

Маршрут для наблюдения за барсами и манулами организовали в Алтайском нацпарке
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Понаблюдать за манулами, снежными барсами и горными баранами аргали в естественной среде обитания смогут россияне в Сайлюгемском национальном парке в Республике Алтай. По данным «Российской газеты», для этих целей здесь проложили экомаршруты.

Представители парка отмечают, что вся инфраструктура и турмаршруты выстроены так, чтобы минимизировать антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию. Так, по маршрутам, где нет изначально проложенных дорог, люди ходят исключительно пешком. Например, пешая дорога идет к пику Журналистов, где как раз и можно увидеть снежных барсов.

Ранее самка манула Снежинка впервые показала своих котят в Новосибирском зоопарке. Долгое время она скрывала потомство, но 1 июня, в Международный день защиты детей, разрешила четырем котятам выйти из домика. Этот момент попал на видео.

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