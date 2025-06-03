В Новосибирском зоопарке самка манула впервые показала своих котят посетителям

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка показала своих котят

В Новосибирском зоопарке манул Снежинка впервые показала посетителям котят. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

Долгое время самка скрывала потомство, но 1 июня, в Международный день защиты детей, разрешила четырем котятам выйти из домика. Этот момент удалось запечатлеть фотографу Роману Паулову, известному в сети своим блогом о манулах «Манулизация».

В этом году Новосибирский зоопарк может похвастаться многочисленным потомством — кроме манулов, здесь родились детеныши лосей, северных оленей, козерогов и других животных. Специалисты отмечают, что Снежинка оказалась образцовой матерью и тщательно оберегала котят в первые недели их жизни.

Посетители теперь могут наблюдать за семейством манулов в вольере, хотя зоологи предупреждают — котята еще очень осторожны и при малейшем шуме прячутся в домик.

Зимой сообщалось, что один из манулов, живущих в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, поставил лапки на хвост и попал на видео. Ролик с манулом, греющем лапки, вызвал всеобщее умиление интернет-пользователей.

