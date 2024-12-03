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17:07, 3 декабря 2024Моя страна

Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

Манул из Новосибирского зоопарка поставил лапки на хвост и попал на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Один из манулов, живущих в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, поставил лапки на хвост и попал на видео. Кадрами из зоосада, расположенного в Западной Сибири, поделилась посетительница kivu1i в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видеозаписи можно увидеть, как пушистый хищник сидит возле своего домика, вокруг которого растут деревья. Представитель семейства кошачьих переступает с лапы на лапу, после чего оглядывает свое жилище, поджимает лапки и ставит их на свой хвост, чтобы согреть.

Ролик с манулом, греющем лапки, вызвал всеобщее умиление интернет-пользователей. «Греет лапочки о шикарный теплый хвостик», «Какое классное видео! А шуба какая красивая», «Круглый кот», «Манулы прекрасны», «Почему все представители семейства кошачьих такие очаровательные?», «Налейте супчика горяченького, а то лапы мерзнут», — писали комментаторы.

Ранее сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали о подготовке манулов к зиме. В учреждении отметили, что эти хищники способны переносить морозы до минус 50 градусов.

До этого сообщалось, что котята манула, родившиеся весной этого года в Новосибирском зоопарке, подросли и все чаще выходят на прогулку из своего убежища. В конце мая 2024 года у нескольких самок манулов, живущих в зоопарке, появилось потомство. С разницей в пять дней в апреле родилиь сразу 12 котят: у одной кошки — пятеро, а у другой — семеро.

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