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13:12, 4 июня 2025Россия

Россияне толпой избили инвалида и попали на видео

В Уфе мужчины толпой избили инвалида, нападавших отпустили из полиции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе мужчины толпой избили инвалида на костылях на улице Мушникова, нападавших отпустили из полиции. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как группа агрессивных мужчин пинает человека, лежащего на асфальте. Затем несчастного волокут к подъезду.

Как разузнал Mash Batash, всю компанию задержали сотрудники полиции. Их привезли в отдел, но позже отпустили.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист избил пассажира-инвалида ради телефона и попал под уголовную статью.

Во время поездки у водителя произошел конфликт с пассажиром из-за неоплаты проезда. В качестве вознаграждения мужчина отнял у инвалида гаджет. Таксиста поместили в спецприемник.

Вот это да!
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