Россиянин ударил головой о стену раскладывавшего листовки в подъезде подростка

Житель Петербурга ударил головой о стену раскладывавшего листовки подростка

Житель петербургского поселка Шушары ударил головой о стену 14-летнего подростка, раскладывавшего листовки по ящикам в подъезде дома на Первомайской улице. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, российский школьник взял подработку на лето. В одной из многоэтажек у юноши возник конфликт с жильцами. Внезапно в ссору вмешался мужчина, он набросился на школьника с кулаками.

Спустя некоторое время пострадавший позвонил в полицию и отцу, скорая увезла юношу в больницу. У него диагностировали перелом копчика.

Семья учащегося обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Тюмени школьника по ошибке избили за кепку с символикой частной военной компании, которую восприняли как украинскую.

Уточнялось, что все участники конфликта из благополучных семей, с ними начали работу школьные психологи.