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14:49, 4 июня 2025Силовые структуры

Россиянка попросила защиты у Бастрыкина из-за угроз бывшего супруга-убийцы

В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, вышедшего из колонии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

В Волгограде женщина обратилась к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от бывшего мужа, который угрожает ей и ее ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Россиянка рассказала, что экс-супруг недавно освободился из колонии. Теперь он угрожает ее семье расправой. Следователи начали проверку. Бастрыкин запросил предоставить ему доклад о результатах этой проверки.

Речи идет об осужденном на 11 лет за расправу Арсене Мелконяне, уточняет РИА Новости.

В конце 2020 года сестра Мелконяна пожаловалась ему на участника родительского чата, который якобы оскорбил ее. В результате Мелконян вместе с мужем сестры избил ее обидчика, который получил летальные травмы. В 2022 году суд приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы — позднее его срок сократили до 8,5 года колонии. Он отправился в зону спецоперации, где пробыл около года, после службы вернулся в Волгоград.

В марте 2024 года мужчина получил новый срок. Его приговорили 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения за то, что он угрожал судье расправой.

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