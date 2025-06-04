Российская учительница бросила полицейского и поплатилась

Экс-сотрудник Госнаркоконтроля из Норильска получил 13 лет за убийство женщины

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника Госнаркоконтроля, который 11 лет назад расправился с любовницей и ограбил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как установил суд, все произошло в феврале 2014 года. На тот момент мужчина состоял в близких отношениях с 47-летней учительницей младших классов, которая помогала ему финансово. В день трагедии женщина решила бросить возлюбленного и объявила ему об этом — на этой почве между ними произошел конфликт.

Во время ссоры полицейский ограбил потерпевшую, забрав 82 тысячи рублей и ноутбук, а с ней самой расправился. Чтобы скрыть преступление, мужчина тщательно замыл место и скрыл улики. Его смогли задержать только спустя 11 лет. Экс-сотрудник Госнаркоконтроля так и не признал вину, а на суде отрицал даже знакомство с учительницей.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его лишили специального звания капитан полиции и привилегий пенсионера МВД.

Ранее в Москве бывший полицейский из Техаса попался пьяным за рулем, за что лишился водительских прав.