Лебедев: ВС России нанесли удар по французским наемникам ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли удар по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с французскими наемниками под Одессой. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям. Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело [в ночь на 4 июня]», — написал Лебедев.

В оказавшемся под ударом подразделении насчитывалось до 50 бойцов. По словам представителя пророссийского подполья, французских наемников ВСУ из Одесской области должны были направить на полигоны, в основном в Полтавскую область, для боевого слаживания и получения техники.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали цеха производства ударных беспилотников ВСУ и места их запуска и хранения. Для этого армией РФ были применены авиация и дроны.